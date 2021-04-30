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بيان رسمي يعدد نجاحات استخباراتية بعد إقالة "السوداني" في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-30T18:10:53+0000
بيان رسمي يعدد نجاحات استخباراتية بعد إقالة "السوداني" في ديالى

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الجمعة، بتحقيق نجاحات استخباراتية ضد مسلحي داعش منذ إقالة مدير استخبارات ديالى السابق العميد علي السوداني.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأوامر صدرت بإعفاء مدير الاستخبارات في ديالى، ومتابعة العمل من قبل وكيل الاستخبارات شخصيا".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي "بناءً على التداعيات الأمنية الأخيرة في محافظة ديالى وآخرها الخروقات الأمنية في تفجير العبوات الناسفة بمناطق العبارة وابي صيدا، التي راح ضحيتها شهداء من الأجهزة الأمنية والمواطنين، وما يمكن أن تحدثه هذه الخروقات من تأثير على السلم المجتمعي وما شخصته الأجهزة المعنية بوجود اخفاق واضح في الجهد الاستخباري بديالى وعدم قدرة مدير استخبارات المحافظة على القيام بواجبه وفق المطلوب وضعفه في إدارة الازمة هناك".

وتابعت، "بالفعل فقد تم تحقيق نجاحات استخبارية (بعد إقالة السوداني) أسفرت عن القبض على ١٢ إرهابياً وتدمير العديد من الأوكار وضبط أسلحة متنوعة واعتدة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وعبوات ناسفة".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر أمني بأن السوداني، هارب وليس مختطفا، لوجود مجالس تحقيقية ودعاوى بحقه.

وتحدثت وسائل التواصل الاجتماعي، نقلا عن عائلة السوداني، أن آخر اتصال ولقاء أجراه العميد السوداني كان مع رئيس لجنة مكافحة الفساد أحمد أبو رغيف، وأن الأخير يرفض أن يعطي أي خبر عنه لعائلته.

وقبل يومين، أفاد مصدر أمني مسؤول، بتكليف اللواء علي خوام مديراً لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى بدلا من السوداني.

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