بيان رسمي يحدد موقع إطلاق الصواريخ على "بلد"

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني عن موقع إطلاق صواريخ على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، يوم الاثنين، مشيرة إلى أن القوات الأمنية شرعت بالبحث عن مطلقي الصواريخ الذين وصفتهم بالإرهابيين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية شرعت بعملية امنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة ٢٠٠٠ على إطلاق اربعة صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت أن "الأعمال التي يراد منها أضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الارهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق واهله".

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من هجوم بصاروخين استهدف مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة للجنود الأمريكيين غربي العاصمة العراقية، دون إصابات.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جيسيكا ماكنولتي في تصريح صحفي إن "واشنطن رصدت سقوط صواريخ على قاعدة بلد"، مشيرة إلى عدم وجود قوات أميركية أو دولية في القاعدة.

وأشارت إلى أن الهجوم لم ينتج عنه وقوع إصابات بشرية.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم داعش في البلاد.