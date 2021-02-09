بيان رسمي: قتيل وأكثر من 150 جريحاً باحتجاجات واسط

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط قتيل وأكثر من 150 جريحاً في احتجاجات عنيفة بمحافظة واسط جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الأحداث التي رافقت التظاهرات التي شهدتها محافظة واسط خلال اليومين الماضيين".

وأضافت أن تلك الأحداث "أسفرت عن استشهاد احد المواطنين بواسطة طلق ناري وإصابة مواطن آخر، كما أصيب عدد من المتظاهرين ، فيما سجلت القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين نحو 150 إصابة بين صفوفها بينهم ثلاثة اصاباتهم طعناً بالسكاكين، حيث استخدمت الأسلحة النارية واسلحة محلية مبتكرة أخرى وقناني المولوتوف والسكاكين ضد القوات الأمنية".

وأشارت الخلية إلى "إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالجرم المشهود للتحقيق معهم لمعرفة ملابسات الأحداث، فيما تم القاء القبض على متهم وبحوزته سلاح ناري، فوق احدى اسطح البنايات حيث تزامن وجوده مع استشهاد المواطن المذكور انفاً".