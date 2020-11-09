بيان رسمي عن هجوم بغداد: المهاجمون 4 أشخاص

شفق نيوز/ أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بيانا رسميا عن الهجوم الذي استهدف قوة أمني في منطقة الرضوانية ببغداد.

وقالت في بيانها، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مجموعة أرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بالتعرض على نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية".

وأوضحت خلية الاعلام، أن الهجوم "أدى الى أستشهاد أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم".

وتعرض برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري في الرضوانية، غربي بغداد، في ساعة متقدمة من ليل امس، لهجوم من قبل مسلحين يعتقد أنتماءهم لتنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المسلحين هاجموا البرج بقنابل يدوية، ثم فتحوا النار من اسلحة خفيفة لتتطور لتبادل بإطلاق النار بين عناصر البرج والمهاجمين.

وأضاف أن أهالي المنطقة هبوا لمساندة القوات الامنية وصد التعرض الذي تسبب بسقوط خمس ضحايا من الحشد العشائري- الصحوة-، وست ضحايا من المدنيين.