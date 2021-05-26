بيان رسمي عن ملابسات اعتقال "مصلح"

شفق نيوز/ اصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، بياناً رسمياً عن ملابسات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة امنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".

واكدت الخلية أن "العملية لا تستهدف اي جهة عسكرية او امنية كما يشاع من المروجين للفتنة وان جميع الاجهزة العسكرية والامنية هي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة".