بيان رسمي عن "الفصيل المسلح" الذي دخل الانبار

شفق نيوز/ أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الاحد، توضيحاً عن "الفصيل المسلح" الذي دخل محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت أنباءً عن قيام (فصيل مسلح يستقدم عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية).

وأوضح البيان، أن هذا رتل تابع للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم، مبيناً أن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية.

ودعا البيان، إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً.

وفي وقت سابق اليوم، افاد مصدر عسكري، بإدخال كتائب حزب الله أرتالاً عسكرية الى محافظة الأنبار بهدف استبدال قطعاتها المتواجدة في المحافظة.

فيما أبلغ مصدر سياسي في الكتائب وكالة شفق نيوز، أن "دخول ارتال كتائب حزب الله، بهذا التوقيت فيها رسائل الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بخصوص الأزمة السياسية وكذلك مطالبته بتسليح بعض العشائر في المناطق التي مرت عليها ارتال الكتائب في مدن الأنبار، رغم ان الهدف المعلن من ذلك هو تغيير القوات الماسكة للأرض".

واضاف، "ربما يصدر موقف رسمي وتوضيح حول دخول هذه الارتال العسكرية الى الأنبار خلال الساعات المقبلة".