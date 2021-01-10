ارتفاع حصيلة مصادمات الناصرية بين الشرطة ومتظاهرين

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني، يوم الاحد، بارتفاع حصيلة المصادمات التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "احد عناصر الشرطة استشهد، فيما اصيب 33 آخرين خلال الأحداث التي حصلت اليوم، في مدينة الناصرية".

وأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، في وقت سابق يوم الأحد، بمقتل شرطي وإصابة خمسة متظاهرين بتجدد الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

ويوم أمس السبت، أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي لثني المتظاهرين من الاستيلاء على ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن اعداداً من المتظاهرين توجهوا لساحة الحبوبي وسط الناصرية بغية الاعتصام فيها.

وكانت القوات الأمنية، تمكنت في كانون الاول 2020 من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل.

غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في اطراف ساحة الحبوبي، إلى تمكن المحتجون من استعادتها السبت 9 كانون الثاني 2021.