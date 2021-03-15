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بيان رسمي عراقي بشأن قصف قاعدة بلد الجوية

Category: أمـن

Date: 2021-03-15T19:46:35+0000
بيان رسمي عراقي بشأن قصف قاعدة بلد الجوية

شفق نيوز/ اصدرت خلية الاعلام الامني، يوم الاثنين، بياناً رسمياً بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية بعدة صواريخ.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخين سقطا خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى". وأوردت الخلية بياناً ثانياً يوضح تضرر احد دور المواطنين جراء سقوط الصاروخين".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مصدر أمني بوقوع صاروخين داخل قاعدة بلد الجوية وثلاثة صواريخ أخرى على قرية قريبة في محافظة صلاح الدين، دون وقوع إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على الجزء الشمالي الغربي من قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين".

وأضاف أن "الصاروخين سقطا في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية"، منوها إلى أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت على قرية قريبة دون وقوع إصابات.

وأشار المصدر إلى أن "عملية إطلاق الصواريخ تمت بواسطة منصة إطلاق صواريخ متحركة من منطقة  الجيزاني التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى".

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