بيان رسمي عراقي بشأن قصف قاعدة بلد الجوية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط أربعة صواريخ، السبت، داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقالت الخلية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين ، دون خسائر تذكر".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن موظفين اثنين في القاعدة أحدهما عراقي والثاني لم تتبين جنسيته أصيبا بجروح جراء القصف.

وتضم القاعدة، الواقعة على بعد 64 كيلومترا شمال بغداد، جنوداً لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من سقوط عدة قذائف صاروخية، الاثنين، داخل مطار أربيل وبقربه؛ ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 8 آخرين وجندي أمريكي، وفق بيان للتحالف الدولي.

وتتهم وشنطن فصائل مرتبطة بإيران وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق بالوقوف وراء هذه الهجمات التي تتكرر منذ أشهر طويلة.