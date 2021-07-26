بيان رسمي: قصف جوي مجهول وراء انفجارات النجف (فيديو)

شفق نيوز/ قالت فرقة "الإمام علي" المنضوية في الحشد الشعبي، إن الانفجارات التي هزت أحد مخازن الذخيرة التي تعود لها كان بفعل ضربتين جويتين شنتهما طائرة مسيرة مجهول الهوية.

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طيرانا مسيرا معاديا استهدف أحد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف".

وأوضحت أن "طائرة مسيرة قصفت احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م، قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م".

وأشارت إلى أنه "كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور"، مضيفة أنها ستعلن باقي التفاصيل في وقتاً لاحق.

من جانبه، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن إحدى القذائف التي تطايرت من المخزن بفعل الانفجارات سقطت على مجمع سكني بأطراف مدينة النجف.

وأضاف أن القذيفة تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وكان مصدر في الدفاع المدني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بوقوع انفجارات عنيفة، يوم الاثنين، في مخزن ذخيرة على أطراف مدينة النجف.

وقال المصدر، إن "الانفجارات ماتزال متواصلة مع وصول ألسنة النيران إلى المزيد من العتاد الحربي في المخازن"، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إلى النيران لإخمادها.