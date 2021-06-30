بيان رسمي بشأن تفجير مدينة الصدر: بدء تحقيق بوجود خبراء متفجرات

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بدء تحقيق لمعرفة ملابسات تفجير بعبوة ناسفة ضرب سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ، كانت موضوعة أسفل إحدى (الاكشاك) في سوق مريدي".

وأضافت أن "التفجير أدى إلى إصابة ١٥ مواطناً بجروح بسيطة أغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج"، لافتة إلى أن "مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك، والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم، بوقوع انفجار بعبوة ناسفة موضوعة قرب بسطة في ما يعرف محلياً بسوق المحابس القريب من سوق مريدي الشهير في مدينة الصدر.