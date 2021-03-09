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بيان: تفجير جسر الائمة اودى بحياة امرأة

Category: أمـن

Date: 2021-03-09T04:53:50+0000
بيان: تفجير جسر الائمة اودى بحياة امرأة

شفق نيوز/ قالت خلية الاعلام الأمني، أن انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، أودى بحياة امرأة.

وأضاف بيان للخلية، أن الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تداخل جراحي بسبب هذا الحادث، فيما غادر بقية المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب إصاباتهم بسيطة ومتوسطة.

واستهدف الهجوم الزوار المتوجهين سيرا على الأقدام نحو الكاظمية لتأدية زيارة دينية، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح بينهم نساء.

ويربط جسر الائمة بين منطقتي الكاظمية والاعظمية، ويسلكه الزوار الشيعة في هذه الأيام لتأدية زيارة الإمام الكاظم بذكرى وفاته التي توافق يوم غد الأربعاء.

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