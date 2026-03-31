أبو آلاء الولائي يحذر الأميركيين من الهجوم البري ويتوعد برد إقليمي

شفق نيوز- بغداد

حذر الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، يوم الثلاثاء، من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، معتبراً أن أي تحرك بري أو كسر للحدود الإقليمية سيدفع إلى رد مماثل من "محور المقاومة".

وقال الولائي في بيان، إنه "بعد دخول الحرب (الصهـيوأميركية) شهرها الثاني ضد إيران، وفشلها في تحقيق أهدافها المعلنة، بدأت تتصاعد التهديدات الأميركية باجتياح بري لأراضي الجمهورية الإسلامية، والانتقال من المعركة المحدودة إلى الحرب الشاملة".

وأضاف أنه "في حال أقدمت القوات الأميركية على استخدام الأراضي الكويتية كنقطة انطلاق للهجوم على إيران، فإن محور المقاومة ضمن إطار وحدة الساحات سيعتبر ذلك كسراً للحدود الأمنية الإقليمية".

وتابع أن "أنباء تتداول عن نية الجولاني كسر الحدود والتحرك داخل الأراضي اللبنانية بما يخدم القوات الصهيونية ضد لبنان"، مبيناً أن تحقق أي من "هذين السيناريوهين" سيدفع إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وأكد الولائي أن ذلك سيكون "وفق معادلة الرد بالمثل في كسر الحدود الإقليمية"، مختتماً بالقول: "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".