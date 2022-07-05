"أبو علي بغداد" و4 "إرهابيين" آخرين بقبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، القاء القبض على قيادي في تنظيم داعش واربعة "إرهابيين" آخرين في عدّة محافظات.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إستخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المعروف بـ " أبو علي بغداد " والذي أشترك في تنفيذ عدد من الجرائم البشعة ضد المواطنين والقوات الأمنية".

واضاف، "كما وتم القاء القبض على (٤) من الإرهابيين في محافظات { الأنبار، كركوك، صلاح الدين } فيما تمت الإطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش داخل السُليمانية حيثُ نُفذت العملية بالتنسيق مع أسايش المُحافظة".