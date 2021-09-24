"أبو عائشة" وأربعة إرهابيين في قبضة القوات الامنية ببغداد .. صور

شفق نيوز/ قالت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة إنها القت القبض على خمسة إرهابيين في العاصمة أحدهم يُكنى بـ"ابو عائشة".

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن (قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية) تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو "عائشة" ولاية الجنوب، والمطلوب وفق المادة (4/1) إرهاب، هارب من محافظة بابل منطقة "جرف الصخر" بعد رصد تواجده في منطقة الدوانم غربي بغداد.

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة تمكنت من القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب احدهم يسكن محافظة السليمانية حالياً، بعد ورود معلومات تفيد بتواجدهما ضمن قاطع مسؤولية الفرقة غربي بغداد.

وأشارت القيادة إلى القبض على متهم مطلوب للمحكمة الجنائية المركزية وفق المادة 4/1 إرهاب في سيطرة الشعب عند محاولته دخول العاصمة بغداد ويسكن حالياً محافظة اربيل، من قبل قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشر وبالاشتراك مع أفراد السيطرة.

في حين تحركت قوة من وحدة استخبارات فوج طوارئ بغداد الثامن ومفرزة من جهاز الأمن الوطني وأخرى من شعبة استخبارات الكاظمية وفق معلومات استخبارية تفيد بتواجد متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة العطيفية هارب من سكنه السابق قضاء"الكرمة" غربي بغداد والمطلوب إلى جهاز الأمن الوطني/ دائرة امن الانبار، تم القبض علية وتسليمه إلى جهة الطلب، بحسب البيان.