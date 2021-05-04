"أبو رغيف" يطيح بمدير استخبارات الطارمية ويودعه التوقيف

شفق نيوز/ قرر وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف، الثلاثاء، إقالة مدير قسم استخبارات قضاء الطارمية في وزارة الداخلية وتوقيفه والتحقيق معه على خلفية خرق أمني.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن ابو رغيف، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة نتيجة ترؤسه اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد، أقال مدير استخبارات قضاء الطارمية في وزارة الداخلية المقدم منذر من منصبه وأودعه التوقيف للتحقيق معه على خلفية سقوط عدد من الجنود ضحايا في الطارمية خلال خرق أمني حدث مؤخراً.

وأشار المصدر إلى تكليف العقيد حسنين المالكي مديراً لاستخبارات الطارمية خلفاً للمدير المقال.

وكانت خلية الإعلام الامني قد أفادت يوم السبت (1 ايار الجاري)، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة للجيش العراقي في الطارمية ما اودى بحياة 4 مقاتلين.