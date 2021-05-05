أبو رغيف يحيل مسؤولًا أمنيًا رفيعاً إلى التحقيق لتلاوة القرآن بزي عسكري

شفق نيوز/ أمر رئيس لجنة مكافحة الفساد، أحمد أبو رغيف، يوم الأربعاء، بسحب يد مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة المثنى العميد كاوة حسن لغرض التحقيق.

جاء ذلك بناء على مخاطبة مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، مديرية مكافحة الجريمة المنظمة (قسم العمليات) بوجود محفل لقراءة القرآن الكريم، في العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء حيث يقوم العميد كاوة حسن بتلاوة القرآن بالزي العسكري.

ووجه أبو رغيف، وفقا لمصدر أبلغ وكالة شفق نيوز، بـ"سحب يد العميد كاوة حسن، وإحالته إلى مقر الوكالة في بغداد، لغرض التحقيق".

ويشغل أبو رغيف منذ أواخر آب 2020، رئاسة لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.