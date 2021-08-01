سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"أبو رسول" مسؤول اغتيالات داعش في صلاح الدين بقبضة القوات الأمنية

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T08:52:35+0000
"أبو رسول" مسؤول اغتيالات داعش في صلاح الدين بقبضة القوات الأمنية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاحد، القبض على مسؤول مفرزة الاغتيالات في صلاح الدين المكنى "أبو رسول".

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على المتابعة والتعقب الاستخباراي ومقاطعة المعلومات في اطار تعقب العناصر الارهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على الارهابي المكنى ابو رسول الذي اعترف ابتدائياً وصدقت اقواله قضائياً بأنه انتمى لداعش وعمل ضمن المفارز الارهابية بالسيطرات الوهمية العصابات الإرهابية في قضاء الشرقاط".

كما اعترف وفقا للبيان، أنه "عمل في عام 2020 آمر مفرزة امنية ارهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال عدة مواطنين ابرياء حيث كانت وكالة الاستخبارات سباقة قبل تنفيذه لعمليات الاغتيال بسبب القبض عليه"، مبينا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وفق أحكام المادة أربعة ارهاب".

related

ضحيتان وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش في صلاح الدين

Date: 2021-07-20 22:08:12
ضحيتان وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش في صلاح الدين

الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين

Date: 2021-03-03 14:05:54
الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين

قوة عراقية تضع اليد على أحد مصادر هجمات تنظيم داعش

Date: 2021-03-08 08:42:21
قوة عراقية تضع اليد على أحد مصادر هجمات تنظيم داعش

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صلاح الدين الدامي

Date: 2021-03-12 14:47:28
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صلاح الدين الدامي

بعد مُطاردة لـ10 ساعات.. الإطاحة بعقل مدبر لاغتيالات في العراق

Date: 2020-10-12 11:21:44
بعد مُطاردة لـ10 ساعات.. الإطاحة بعقل مدبر لاغتيالات في العراق

صاروخا "كورنيت" يدمران عجلتين لداعش في صلاح الدين

Date: 2020-05-27 12:44:17
صاروخا "كورنيت" يدمران عجلتين لداعش في صلاح الدين

تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

Date: 2021-06-19 07:52:58
تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

Date: 2019-11-25 18:30:33
هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين