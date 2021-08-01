"أبو رسول" مسؤول اغتيالات داعش في صلاح الدين بقبضة القوات الأمنية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاحد، القبض على مسؤول مفرزة الاغتيالات في صلاح الدين المكنى "أبو رسول".

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على المتابعة والتعقب الاستخباراي ومقاطعة المعلومات في اطار تعقب العناصر الارهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على الارهابي المكنى ابو رسول الذي اعترف ابتدائياً وصدقت اقواله قضائياً بأنه انتمى لداعش وعمل ضمن المفارز الارهابية بالسيطرات الوهمية العصابات الإرهابية في قضاء الشرقاط".

كما اعترف وفقا للبيان، أنه "عمل في عام 2020 آمر مفرزة امنية ارهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال عدة مواطنين ابرياء حيث كانت وكالة الاستخبارات سباقة قبل تنفيذه لعمليات الاغتيال بسبب القبض عليه"، مبينا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وفق أحكام المادة أربعة ارهاب".