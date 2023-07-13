"أبو جمال".. "صيد ثمين" في قبضة المخابرات العراقية

شفق نيوز/ أفاد جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الخميس، بإعتقال قيادي بتنظيم داعش.

وذكر بيان للجهاز: "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية وتعقّب في أكثر من دولة تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على الارهابي (عكاب حمد نجرس دلي) المكنى (أبو جمال) أمير قاطع الشرقاط وجزيرة الحضر وجبال مخمور في محافظة صلاح الدين، والذي كان يشغل منصب (القاضي الشرعي العام لولاية دجلة)، وأصدر الكثير من الفتاوى التي تحرض على استهداف القوات الأمنية والمتعاونين معها".

وأضاف أن المعتقل "هرب الى الاراضي السورية في العام 2017 وتنقّل في المناطق التي تقع ضمن سيطرة داعش هناك، وفي العام 2023 عاد متسللاً الى الأراضي العراقية بتوجيه من قيادة التنظيم الارهابي، وألقي القبض عليه بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية بناءً على أمر قضائي، وتم التعامل معه أصولياً".