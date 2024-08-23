بوقت قياسي.. القبض على قاتل ضابط بالجيش العراقي في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الرصافة في العاصمة بغداد يوم الجمعة، القبض على قاتل ضابط في الجيش العراقي بعد ساعات من مقتله.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث إطلاق نار على ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي داخل داره على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثله ب(قسم شرطة الزعفرانية) إلى مكان الحادث، ليتم تشكيل فريق عمل مختص، حيث تم جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة".

واضاف البيان؛ انه "تبين وجود علاقة غير اخلاقية (خيانة زوجية) بين المتهم وزوجة المجنى عليه وقيام الجاني بأطلاق النار على زوجها داخل داره أثناء عودته ولاذ بالفرار".

واكد البيان؛ "إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة سوق شلال، ليتم إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (405) ق ع لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

وفي شمال العاصمة؛ انتحرت فتاة يبلغ عمرها 22 عاما بأسلوب شنق نفسها داخل غرفة دارها ضمن منطقة العبايجي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الفتاة كانت تعاني من مشاكل عائلية.