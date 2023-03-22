بوقت قياسي.. القبض على شخص قتل أباه في كربلاء

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة كربلاء، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على شخص أقدم على قتل والده في وقت قياسي من وقوع الجريمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه بعد أن استخبر قسم مكافحة الاجرام ضمن قيادة شرطة محافظة كربلاء بوجود حادث قتل في منطقة المزارع، توجهت مفرزة من القسم الى مكان الحادث وتبين وجود جثة متعرضة الى إطلاقات نارية في منطقة الرأس، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث.

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على الجاني (ابن المجنى عليه) بعد ساعة واحدة فقط من ارتكابه الجريمة، وبعد مواجهته بالأدلة انهار واعترف صراحةً بقيامه بقتل والده لوجود خلافات عائلية بينهما، وضبط بحوزته سلاح الجريمة، صدقت أقواله قضائياً وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون.