بوقت قياسي .. الاطاحة بمنفذي الهجوم على دورية للشرطة في كركوك

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الجمعة، بالقاء القبض على منفذي حادث إطلاق النار على دورية النجدة خلال وقت قياسي.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه "في الساعة 700 وأثناء تجوال دوريات النجدة في الطرق العامة، وبعد ملاحظة قيام ثلاثة أشخاص بسرقة محل، ومحاولة ايقافهم قاموا باطلاق النار على دورية النجدة مما أدى الى استشهاد احد أفراد الدورية وإصابة آخر".

ووفقا للبيان، فإنه "على الفور تم استنفار الدوريات كافة، وتعميم اوصاف الدراجة النارية، وتمت ملاحقتها من قبل إحدى الدوريات ومطاردتهم"، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم بعد إصابة أحدهم وخلال نصف ساعة، والتحقيق جار لكشف ملابسات الحادث".

من جهته أكد مصدر أمني، ان قوة من الشرطة أصابت شخصا كان يستقل دراجة نارية يشتبه بانه احد منفذي الهجوم على دورية النجدة وسط المحافظة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "دوريات النجدة عممت أوصاف المهاجمين، وتم الاشتباه بدراجة نارية امام مستشفى كركوك العام ( الجمهوري)، وسط المحافظة، وعند محاولة الشرطة إيقافها لم تتوقف، وتم إطلاق النار عليها واصابة شخص كان يستقلها".

وتابع المصدر أن" المنتسب الذي توفي يدعى علي اركان وهو من العقود الجديدة في شرطة النجدة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، بمقتل شرطي واصابة آخر بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "دورية لشرطة النجدة في ساحة العمال قرب سوق الهرج بمنطقة (قورية) وسط كركوك تعرضت الى اطلاق نار من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية"، مبينا أن "المسلحين فتحا النيران عند ايقافهما من قبل الدورية".

واضاف ان، "الهجوم اسفر عنه مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة آخر بجروح، وفرار المهاجمين الى جهة مجهولة".

وأكد المصدر أن "الجثة أخليت للطب العدلي، وتم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة".