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بواسطة "مگوار".. رجل يجهز على زوجته بالنجف

Category: أمـن

Date: 2021-06-12T08:57:30+0000
بواسطة "مگوار".. رجل يجهز على زوجته بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم السبت، بمقتل زوجة على يد زوجها في ثاني حالة خلال الأيام الأربعة الأخيرة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز،: إن "مواطنا من ناحية المناذرة اقدم على قتل زوجته بواسطة (مگوار) بسبب مشاكل عائلية".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

والـ(مگوار) سلاح شخصي يستخدمه الفلاحون في الريف العراقي ويعد هذا السلاح اليوم من الموروثات الشعبية العراقية، ويتكون من عصا غليظة تنتهي بكرة صلبة من القار وبإمكان ضربة واحدة أن تنتهي بشج رأس أو قتل الشخص المستهدف.

وكان مصدر أمني بمحافظة النجف قد أفاد، يوم الأربعاء، بتسجيل حالة قتل زوجة على يد زوجها.

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