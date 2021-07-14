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بواسطة عبوة.. مجهولون يستهدفون ناشطين اثنين في الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-07-14T07:10:43+0000
بواسطة عبوة.. مجهولون يستهدفون ناشطين اثنين في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، الأربعاء، باستهداف ناشطين اثنين بواسطة عبوة صوتية في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا منزل ناشطين اثنين في التظاهرات بعبوة صوتية في حي العمارات السكنية وسط مدينة الناصرية".

وأوضح أن "الناشطين المستهدفين هما الأب والابن وينشطان في التظاهرات"، مبينا أن "الهجوم تسبب بأضرار في واجهة المنزل دون تسجيل إصابات بشرية".

وكان الناشطون العراقيون عرضة لهجمات متكررة منذ بدء الحراك الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات وفقدان أثر آخرين.

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