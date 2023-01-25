بواسطة ثلاثة انتحاريين .. احباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إحباط مخطط لتنظيم داعش يهدف لإستهداف محكمة استئناف نينوى عبر مفجرين انتحاريين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها الى الكشف عن وجود نوايا ارهابية لتنفيذ عملية ارهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل تنظيم داعش بواسطة ثلاثة انتحاريين او مايسمى الانغماسين.

وأشار البيان إلى القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مع اسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة واحباط المخطط الارهابي بمهنية عالية.