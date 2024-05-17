بنيران كثيفة.. مسلحون مجهولون يهاجمون قسماً لمكافحة الإجرام في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في البصرة، يوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بنيران كثيفة مكتب مكافحة الإجرام في قضاء شط العرب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على مكتب مكافحة إجرام شط العرب جنوبي مدينة البصرة، فيما ردت القوات الأمنية بكثافة على مصدر النيران".

وتابع المصدر، أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما وصل كبار ضباط قيادة عمليات البصرة على رأس قوة أمنية لموقع الحادث للاطلاع على تفاصيله، فيما أوعزوا بإغلاق مداخل القضاء ومخارجه".

واضاف أن "القوات الأمنية طوقت كذلك منطقة الحادث، فيما تجري عمليات تمشيط بحثاً عن المتهمين بالهجوم المسلح".

وكانت القوات الأمنية قد نفذت صباح اليوم عملية أمنية أسفرت عن اعتقال شقيق أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية في شط العرب.