بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً مالياً كبيراً من مختبر طبي في الكرادة وإحباط محاولة انتحار بالكوت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بقيام شخصين يحملان الجنسية البنغلاديشية بسرقة مبلغ مالي كبير من مختبر يعملان به في منطقة الكرادة ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين من الجنسية البنغلاديشية يعملان في مختبر الاسكندرونا الدولي في منطقة الكرادة وسط بغداد قاما بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ200 مليون دينار عراقي و8 آلاف دولار أمريكي من المختبر".

واوضح المصدر ان "عملية السرقة تمت فجر يوم الجمعة، وهي عطلة المركز، واليوم السبت كان المختبر مغلقاً بسبب عطلة الزيارة، وقبل ساعات ذهب صاحب المختبر ولاحظ السرقة التي تمت السادسة من فجر يوم الجمعة".

وفي محافظة واسط، تمكنت الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع قيادة شرطة واسط من إحباط محاولة انتحار شاب من أعلى سدة الكوت.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة على الخط الساخن المجاني للشرطة المجتمعية ٤٩٧، حيث سارعت عناصر شعبة الشرطة المجتمعية في واسط بالاتصال بقيادة شرطة المحافظة التي وجهت مفارز ها من الشرطة النهرية وحماية المنشآت الى مكان تواجد الشاب وتم انقاذه".

وأضاف، أن "الشرطة المجتمعية قدمت الدعم النفسي والمعنوي للشاب ونبهته على خطورة إقدامه على خطوة الانتحار، وتمكنت من التواصل مع ذويه لتسوية المشاكل العائلية بالطرق الودية الهادئة".