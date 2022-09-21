بندقية صيد تنهي حياة صبي بخانقين وإصابة 3 أشخاص بمشاجرة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع صبي برصاصة بالخطأ حاول اطلاقها من بندقية صيد في اطراف قضاء خانقين، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بمشاجرة مسلحة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "صبياً يبلغ من العمر 14 عاما لقي مصرعه خلال محاولته اطلاق رصاصة من بندقية صيد في قرية (توثك) في اطراف قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي في خانقين لاكمال الإجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى حوادث متعددة جراء الاستخدام الخاطئ لأسلحة الصيد ما خلف عددا من الضحايا.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من علوة زويني ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرقي العاصمة بغداد، ما اسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص من طرفي المشاجرة بجروح مختلفة".

واشار الى ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت ثلاثة اشخاص من طرفي المشاجرة".