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بناء على أوامر بغداد.. نشر الجيش في مدن ثلاث محافظات جنوبية

Category: أمـن

Date: 2021-10-16T19:47:42+0000
بناء على أوامر بغداد.. نشر الجيش في مدن ثلاث محافظات جنوبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقيادة عمليات سومر، اليوم السبت، بتلقيها برقية إنذار تقضي بنشر الجيش في المدن بثلاث محافظات جنوبية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قيادة عمليات سومر تلقت برقية إنذار عليا من القيادة المركزية في بغداد تقضي بنشر الجيش في كافة المناطق التي تحت سيطرتها المتمثلة بمحافظات ذي قار والمثنى وميسان".

وبين المصدر، أن "هذا الانذار يأتي بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الانتخابات النهائية غير المصادق عليها"، مؤكدا أن "القيادة لا تزال تتعامل مع الوضع بهدوء تام وعدم ارباكه ما دام لم تسجل اي خرق يخص الشأن الانتخابي حتى الآن ".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، نشر قطعاتها الامنية والاستخبارية تحسباً لأي طارئ في حال إعلان النتائج النهائية للإنتخابات التي اجريت الاحد الماضي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، قامت جميع القوات الأمنية والاستخبارية والجيش والمرور وكافة القطعات بالانتشار في المحافظة".

وأضافت، "حيث باشرت هذه القوة بمسك مداخل ومخارج المحافظة وكذلك حماية الأبنية المهمة في المحافظة وحماية مكتب المفوضية وتم نشر القوات في الشوارع وتامين الحماية لجميع المواطنين".

وافاد مصدر أمني اليوم السبت، بإعادة انتشار القوات الامنية في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الانتشار الامني في مناطق وسط بغداد ومداخل المنطقة الخضراء بسبب نتائج الانتخابات التي من المقرر إعلانها مساء هذا اليوم.

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