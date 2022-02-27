بميسان والبصرة .. اعتقال عصابة متخصصة بابتزاز التجار وتوضيح بشأن الطفل القتيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، يوم الاحد، عن القاء القبض على متهم مطلوب بجرائم الابتزاز والاعتداء في مدينة العمارة، فيما نفت قيادة شرطة البصرة مقتل طفل وسرقة أحد أعضائه في المحافظة.

وذكرت شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شعبة مكافحة إجرام حطين وبالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان، تمكنت من اعتقال متهم اعترف صراحةً بقيامة مع مجموعته الاجرامية بابتزاز وتهديد إحدى شركات المقاولة وكذلك الاعتداء على مطحنة تعود لصاحب الشركة واستهدافها بواسطة صاروخ (RBG7 -قاذفة) ورشاش (BKC) بغرض الضغط والابتزاز".

وبينت ان "عملية القبض جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لعناصر الجريمة بكل أنواعها وكل من يهدد أرواح وممتلكات المواطنين".

وأشارت المديرية الى احالة المتهم للقضاء وتوقيفه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

من جانبها قالت قيادة شرطة البصرة في بيان "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وجود طفل مقتول وقد تم استئصال احدى كليتيه، ونوضح ان الطفل وجد ميتا وبعد التواصل مع احد الاطباء الاختصاص أكد عدم الاستفادة من الكلية لأي انسان الا بعد اكماله سن الثامنة عشر، وان الجرح الموجود في بطن الطفل يحتمل ان يكون لخروج الفضلات".

وتابعت "ولغرض الحصول على المعلومات الاكيدة تم ارسال جثة الطفل الى الطب العدلي وتم فتح تحقيق جنائي للتوصل الى هوية الطفل ومعرفة ملابسات الحادث".

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس السبت، خبر مفاده ان احد المواطنين من محافظة البصرة عثر على طفل مقتول يبلغ من العمر أربعة شهور أمام مبنى مستشفى الفيحاء في منطقة الشوارع الأربع وسط البصرة، وبعد إجراء الفحص من قبل الأدلة الجنائية ومفرزة من الصحة تبين ان الطفل قد أجرى عليه عملية جراحية استئصال الكلية.