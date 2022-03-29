بموقعين فقط.. الشمري: الطيران العراقي قتل أكثر من 60 داعشياً خلال شهرين

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، عن قتل أكثر من 60 عنصراً لتنظيم داعش بضربات جوية نفذتها الطائرات المقاتلة العراقية في محافظتين فقط.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، لوكالة شفق نيوز "خلال الشهرين الماضيين تم قتل أكثر من 60 داعشيا بضربات جوية نفذتها الطائرات العراقية في محافظة ديالى ووادي الشاي بمحافظة كركوك".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرات F_16 العراقية قصف مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك وحولوها الى اشلاء في وادي الشاي".

وبينت ان "هذه الضربة جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

واكدت انه "بحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية النوعية، هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".