سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بموقعين فقط.. الشمري: الطيران العراقي قتل أكثر من 60 داعشياً خلال شهرين

Category: أمـن

Date: 2022-03-29T18:28:39+0000
بموقعين فقط.. الشمري: الطيران العراقي قتل أكثر من 60 داعشياً خلال شهرين

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، عن قتل أكثر من 60 عنصراً لتنظيم داعش بضربات جوية نفذتها الطائرات المقاتلة العراقية في محافظتين فقط.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، لوكالة شفق نيوز "خلال الشهرين الماضيين تم قتل أكثر من 60 داعشيا بضربات جوية نفذتها الطائرات العراقية في محافظة ديالى ووادي الشاي بمحافظة كركوك".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرات F_16 العراقية قصف مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك وحولوها الى اشلاء في وادي الشاي".

وبينت ان "هذه الضربة جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

واكدت انه "بحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية النوعية، هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".

related

الطيران الحربي العراقي يدك اوكاراً داعش

Date: 2020-09-04 07:16:00
الطيران الحربي العراقي يدك اوكاراً داعش

قيادة العمليات المشتركة: فرض حظر التجوال تم بسبب مؤثر على الأمن القومي

Date: 2021-05-13 12:14:40
قيادة العمليات المشتركة: فرض حظر التجوال تم بسبب مؤثر على الأمن القومي

الفريق الشمري: الحدود العراقية مؤمّنة بالخنادق والأسلاك الشائكة والكاميرات الحرارية

Date: 2022-03-28 19:12:20
الفريق الشمري: الحدود العراقية مؤمّنة بالخنادق والأسلاك الشائكة والكاميرات الحرارية

بغداد وكوردستان يتوصلان لتفاهمات عسكرية وامنية.. والعمليات المشتركة تكشف التفاصيل

Date: 2020-10-13 10:32:14
بغداد وكوردستان يتوصلان لتفاهمات عسكرية وامنية.. والعمليات المشتركة تكشف التفاصيل

الاعلام الامني: سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء انطلقا من منطقتين

Date: 2020-03-02 00:00:45
الاعلام الامني: سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء انطلقا من منطقتين

الحكومة المحلية في النجف تصدر توضيحا بشأن الطائرة المسيرة

Date: 2019-12-07 15:12:51
الحكومة المحلية في النجف تصدر توضيحا بشأن الطائرة المسيرة

أمر ديواني.. إقالة آمر لواء بالحشد الشعبي (وثيقة)

Date: 2021-05-04 15:23:12
أمر ديواني.. إقالة آمر لواء بالحشد الشعبي (وثيقة)

ديالى تغلق الطريق أمام "بؤر الخطف" عاماً كاملاً

Date: 2022-02-11 09:48:55
ديالى تغلق الطريق أمام "بؤر الخطف" عاماً كاملاً