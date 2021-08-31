سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بموافقة الكاظمي.. تشكيل قوة من أهالي الطارمية

Category: أمـن

Date: 2021-08-31T16:45:20+0000
بموافقة الكاظمي.. تشكيل قوة من أهالي الطارمية

شفق نيوز/ كشف رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله، يوم الثلاثاء، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة على تشكيل قوات من أهالي مناطق شمال بغداد، مشيرا إلى عدم توفر التخصيصات للمفسوخة عقودهم.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "عصابات داعش خلال أربع سنوات سيطرت على ثلاث محافظات وثلث أرض العراق وبعد تحريرها جميعا تم منعهم من أن يكون لهم حدود على الارض".

وأشار إلى أن "داعش متواجد في الحواضن ويستخدمون الاراضي الوعرة"، مبينا أن "المواطن العامل الرئيس لنجاح عمليات الملاحقة".

ولفت إلى أن "هناك بعض المناطق مؤشرة في صلاح الدين وشمالي بغداد وكركوك وديالى والقوات الامنية جادة في القضاء على المجاميع الارهابية ولكن تحتاج الى وقت"، مؤكدا أن "الوضع الامني ليس سيئا جدا في شمالي بغداد".

وأضاف، أن "هناك قطعات شمالي بغداد تقوم بعمليات وهناك تعاون مع المواطنين ولكن الارض الوعرة في تلك المناطق تسهل اختفاء الارهابيين"، مبينا أن "القطاعات العسكرية تعمل بصورة مستمرة وحصلنا على موافقة القائد العام للقوات المسلحة على تشكيل قوة من اهالي المنطقة لمساعدة قواتنا والمرحلة المقبلة سيكون الوضع الامني جيدا وصولا الى الانتخابات ستكون المنطقة آمنة".

ونبه إلى أن القوات الامنية جاهزة لتوفير الحماية للعملية الانتخابية والمضي بسلاسة الانتخابات، موضحا أن "الموازنة العامة لعام 2022 لم تخصص مبالغ لاعادة المفسوخة عقودهم".

وتابع أن "القوات الامريكية أوقفت الدعم منذ أيار وقواتنا قادرة على تأمين البلاد".

related

القوات العراقية تعلن تطهير 12 واديا وتفتيش 35 قرية غربي الانبار

Date: 2020-04-12 11:34:31
القوات العراقية تعلن تطهير 12 واديا وتفتيش 35 قرية غربي الانبار

القوات العراقية تسيطر على "ترانزيت" داعش وتعلن إمكانية تحويلها لموقع سياحي

Date: 2020-10-23 10:12:32
القوات العراقية تسيطر على "ترانزيت" داعش وتعلن إمكانية تحويلها لموقع سياحي

الإطاحة بـ"إرهابي" مع استمرار تطهير الطارمية

Date: 2021-08-19 18:52:43
الإطاحة بـ"إرهابي" مع استمرار تطهير الطارمية

مقتل وإصابة أفراد أمن برصاص قناص وهجوم مسلح شمالي بغداد

Date: 2020-03-24 21:52:56
مقتل وإصابة أفراد أمن برصاص قناص وهجوم مسلح شمالي بغداد

الاعلام الامني يعلن تحقيق "نتائج مهمة" في 3كم² من الطارمية شمالي بغداد

Date: 2021-08-22 13:50:14
الاعلام الامني يعلن تحقيق "نتائج مهمة" في 3كم² من الطارمية شمالي بغداد

اختبأوا في الأنفاق وتحت الأرض.. اعتقال عشرات الدواعش شمالي بغداد

Date: 2021-02-21 15:44:17
اختبأوا في الأنفاق وتحت الأرض.. اعتقال عشرات الدواعش شمالي بغداد

بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران

Date: 2020-07-10 15:20:51
بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران

داعش يهاجم القوات العراقية تحت جنح الضباب

Date: 2020-12-18 07:17:56
داعش يهاجم القوات العراقية تحت جنح الضباب