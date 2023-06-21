بموافقة السوداني.. بدء دخول 1029 شخصا نزحوا من نينوى الى سوريا خلال معارك التحرير

شفق نيوز/ كشف نائب عن محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، عن دخول 1029 شخصاً نزحوا الى سوريا خلال عمليات تحرير الموصل من سيطرة داعش، مشيرا الى موافقة رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وقال النائب نايف الشمري في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تمت موافقة رئيس الوزراء على دخول 1029 شخصاً كانوا قد نزحوا الى قرى ونواحي في الجانب السوري قرب الحدود العراقية خلال العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير نينوى من سيطرة تنظيم داعش".

وأضاف انه "تم البدء اليوم بدخولهم عبر منفذ ربيعة الحدودي بعد تدقيقهم امنياً من قبل الاجهزة الامنية والاستخبارية".