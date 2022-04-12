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بمواد كيمياوية سامة.. شرطة الانبار تحبط مخططاً لداعش يستهدف قيادات أمنية وحكومية

Category: أمـن

Date: 2022-04-12T17:46:31+0000
بمواد كيمياوية سامة.. شرطة الانبار تحبط مخططاً لداعش يستهدف قيادات أمنية وحكومية

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لتنظيم "داعش" يستهدف قيادات وقوات أمنية ومسؤولين محليين إلى جانب إحدى المدارس، بمواد "كيمياوية سامة".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة الاجرام في قيادة شرطة الانبار تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة ارهابية تتكون من اربعة أشخاص"، مبينة أنه "بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم إلى عصابات داعش الارهابية".

وبينت أن المعتقلين "اعترفوا بجرائم نفذوها في أوقات سابقة، واخرى كانوا يخططون لتنفيذها قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم بأوامر قضائية وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

واضافت القيادة "من ضمن ما اعترفوا به، أنه في نهاية عام ٢٠٢١ قام الإرهابي عمر أحمد خلف عبد الجنابي مع شقيقه الإرهابي عبد الرحمن أحمد خلف عبد الجنابي، بخلط مواد كيمياوية سمية بغية تسميم القوات الامنية والمسؤولين والمختارين وكانوا ينوون استهداف قائد شرطة الانبار شخصياً بهذه السموم، وكل من يأتيهم أمراً بتصفيته".

وأشارت إلى أنهم "قاموا باستعمال هذا السم كتجربة على احد الحيوانات عن طريق وضع السم في الماء، وبعد شربه بأسبوع نفق الحيوان، وتم توجيهم باستخدام هذه المادة السمية في مدرسة غرناطة القريبة من دارهم التي استخدمت كمركز اقتراع للناخبين، وبعد استطلاع المدرسة حاولوا إدخال هذه المادة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ العملية لوجود الاجهزة الأمنية فيها".

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