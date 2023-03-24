"بمواجهات مسلحة".. اعتقال 7 تجار مخدرات في النجف بينهم التاجر المعروف بـ"ابو سنون"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 7 تجار مخدرات في المحافظة بعمليتين نوعيتين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "العملية الأولى تمكنت فيها قوة امنية مشتركة في قضاء الكوفة من اعتقال تاجر المخدرات الخطير (ابو سنون) و3 من أفراد عصابته بعد مواجهة مسلحة استمرت ساعة".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية صادرت من المعتقلين كمية من المخدرات والاسلحة المتنوعة"، موضحا ان "(ابو سنون) مطلوب للقضاء وصادرة بحقه 12 مذكرة قبض".

وأضاف المصدر، كما ان "قوة مشتركة ثانية داهمت منطقة المزارع وسط النجف أيضا تمكنت من اعتقال 3 تجار مخدرات خطيرين كان بحوزتهم نصف كيلو من مادة الكريستال ومواد مخدرة أخرى بكميات قليلة فضلا عن مبالغ مالية كبيرة، حيث تمت مصادرتها من قبل القوة المداهمة".