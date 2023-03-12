بمنطقتين في بغداد.. كان على موعد مع "عشيقته" فعثر عليه جثة هامدة وفتاة قتلت خنقاً

شفق نيوز/ عثر اليوم الأحد، على جثتين لفتاة وشاب في منطقتين متفرقتين بالعاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه تم العثور على جثة تعود لفتاة قرب مشروع ماء الامام الحسين ضمن منطقة الرحمانية (دور التجاوز)التابعة لمدينة الشعلة شمال غربي بغداد.

واضاف المصدر؛ ان قوة أمنية انتقلت الى محل الحادث وتم التعرف على الجثة وهي فتاة عمرها بين 14 الى 16 عاما ترتدي بنطلون جينز ازرق مع قميص ماروني كامل الكم مع وجود خاتم ذهبي في احد اصابع يدها اليسرى".

واشار إلى أنه تم استخدام حبل في عملية خنقها ووجود كدمة في راسها على الأرجح سببها آلة راضة.

وإلى جنوبي العاصمة؛ "تم العثور على جثة لشاب تولد 2001 في منطقة عويريج مرمية على جانب الطريق قرب معمل الببسي مفارق الحياة وعليها اثار ضربات طعن بآلة حادة" وفقا لمصدر أمني آخر.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "تم إلقاء القبض على المشتبه بهم وهم رجل وابنته وبعدها تم اخبار ذوي المجنى عليه وتم حضورهم الى المركز وطلبوا الشكوى ضد أهل عشيقته أعلاه حسب ادعائهم هم من قاموا بقتله لوجود محادثات في الموبايل تثبت بأن المجنى عليه كان على موعد مع عشيقته".