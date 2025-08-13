بملابسات غامضة.. "اختطاف" منتسب بمستشارية الأمن القومي في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باختطاف منتسب يعمل في مستشارية الأمن القومي بالعاصمة بغداد، في ملابسات غامضة، بعد خروجه من منزله، فيما ناشدت عائلته السلطات بالكشف عن مصيره وضمان سلامته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن المنتسب، ويعمل في قسم التصاريح الأمنية بالمستشارية، اختفى منذ الأحد الماضي، مشيراً إلى أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يتابع القضية بشكل شخصي.

ووفق ما أفادت به عائلته، فقد تم اختطافه أثناء توجهه إلى عمله، حيث كان مُلاحقاً من قبل عجلتين مجهولتين قامتا باقتياده إلى جهة غير معلومة.

وطالبت العائلة، في مناشدة وجهتها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية، ببذل أقصى الجهود للكشف عن مصيره والعمل على تحريره، داعية الجهات الخاطفة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية وإطلاق سراحه فوراً، خاصة في ظل معاناة أسرته وأطفاله من القلق والحزن منذ لحظة اختفائه.