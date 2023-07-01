بمعلومات من جهاز المخابرات.. طائرات F16 العراقية تنفذ ضربة جوية جنوبي الموصل

شفق نيوز/ نفذت طائرات القوة الجوية العراقية يوم السبت، ضربة جوية استهدفت مواقع لعناصر تنظيم داعش جنوبي الموصل.

وذكر بيان لقيادة العمليات المستركة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفق معلومات دقيقة من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي (..) وبأشراف ومتابعة وتخطيط من قبل خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الf16 ضربة موجعة استهدفت اوكار الارهاب في منطقة الحضر/قاطع عمليات صلاح الدين".

وأشار البيان إلى "تكبد العدو خلالها خسائر في الارواح والمعدات سنوافيكم بمحصلتها حال توافرها خلال الساعات القادمة".