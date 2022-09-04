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بمعلومات من جهاز المخابرات.. استهداف وكر لتنظيم داعش بضربة جوية في حمرين

Category: أمـن

Date: 2022-09-04T13:31:28+0000
بمعلومات من جهاز المخابرات.. استهداف وكر لتنظيم داعش بضربة جوية في حمرين

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، استهداف وكر لتنظيم داعش بضربة جوية في حمرين، استناداً على معلومات من جهاز المخابرات العراقي.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمل المهني الذي يقوم به جهاز المخابرات الوطني، كان ومازال يحقق أهدافه المرسومة، فبعد أن شرعت قوة من الجهاز يوم أمس، برصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وتزويد صقور الجو في طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة تم تنفيذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن "بعد أن خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف، تمكنت من القاء القبض على إرهابي وقتل آخر والعثور على حزام ناسف ودراجة نارية وعبوة ناسفة وبندقيتين".

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