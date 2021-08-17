بمعلومات استخبارية من السليمانية.. الإطاحة بعشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون" في كركوك

شفق نيور/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، القبض على عشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون" في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف مباشر من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل استخبارات محافظة السليمانية، تمكنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك من اعتقال إرهابي يقوم بنقل العبوات الناسفة داخل المحافظة".

كما القت القيادة بحسب البيان ، "القبض على 31 مطلوباً وفق مواد قانونية ضمنها الإرهاب، واستولت على ثلاث عبوات ناسفة ومواد تفجير وصواريخ".

بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على "إرهابي" حاول ادخال 3 عبوات ناسفة الى كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية استندت إلى معلومات دقيقة ، تمكنت قوة من الفوج الثالث في اللواء ٦١ ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من القاء القبض على إرهابي حاول إدخال 3 عبوات ناسفة الى محافظة كركوك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".