سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بمعلومات استخبارية من السليمانية.. الإطاحة بعشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-08-17T20:43:17+0000
بمعلومات استخبارية من السليمانية.. الإطاحة بعشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون" في كركوك

شفق نيور/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، القبض على عشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون" في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف مباشر من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل استخبارات محافظة السليمانية، تمكنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك من اعتقال إرهابي يقوم بنقل العبوات الناسفة داخل المحافظة".

كما القت القيادة بحسب البيان ، "القبض على 31 مطلوباً وفق مواد قانونية ضمنها الإرهاب، واستولت على ثلاث عبوات ناسفة ومواد تفجير وصواريخ".

بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على "إرهابي" حاول ادخال 3 عبوات ناسفة الى كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية استندت إلى معلومات دقيقة ، تمكنت قوة من الفوج الثالث في اللواء ٦١ ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من القاء القبض على إرهابي حاول إدخال 3 عبوات ناسفة الى محافظة كركوك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

related

القبض على مرتكب المجزرة بميسان وايداع ضباط ومنتسبين بالسجن

Date: 2020-08-24 13:38:25
القبض على مرتكب المجزرة بميسان وايداع ضباط ومنتسبين بالسجن

القبض على أحد أخطر الارهابيين والاستيلاء على كدس عبوات في الانبار

Date: 2021-01-10 19:23:08
القبض على أحد أخطر الارهابيين والاستيلاء على كدس عبوات في الانبار

ضمن عمليات "ثأر الشهداء".. القوات العراقية تطيح بـ3 إرهابيين في الأنبار

Date: 2021-01-24 09:29:23
ضمن عمليات "ثأر الشهداء".. القوات العراقية تطيح بـ3 إرهابيين في الأنبار

العمليات المشتركة تنفي انزالا جويا قرب الحدود العراقية السعودية

Date: 2020-04-04 14:26:39
العمليات المشتركة تنفي انزالا جويا قرب الحدود العراقية السعودية

بعد الخروقات الأمنية .. العمليات المشتركة تُعيد توزيع القطعات العسكرية في ديالى

Date: 2021-04-28 09:02:11
بعد الخروقات الأمنية .. العمليات المشتركة تُعيد توزيع القطعات العسكرية في ديالى

الاطاحة بـ"أكبر عصابة" لسرقة الهواتف والحقائب النسائية في النجف

Date: 2021-03-30 13:46:33
الاطاحة بـ"أكبر عصابة" لسرقة الهواتف والحقائب النسائية في النجف

جنّد أثنين من ابنائه وشقيقه بالتنظيم .. اعتقال داعشي بعد الاشتباك معه بكركوك

Date: 2020-09-01 09:13:34
جنّد أثنين من ابنائه وشقيقه بالتنظيم .. اعتقال داعشي بعد الاشتباك معه بكركوك

شرطة بغداد تطيح بـ"إرهابيين" اثنين

Date: 2021-04-23 16:54:20
شرطة بغداد تطيح بـ"إرهابيين" اثنين