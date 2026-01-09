القوات الامنية تباشر بتطبيق خطة الزيارة الرجبية في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الجمعة، قيادة عمليات بغداد التابعة لها باشرت بتنفيذ الخطة التنظيمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية بالتعاون مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى حفظ الأمن وتوفير الأجواء الآمنة للزائرين.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن الخطة شملت إشراك 12 لواءً وفوجين من القيادة، إلى جانب المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، حيث انتشرت القوات على مسافة مسك بلغت (168) كيلومترًا، بما يضمن تغطية جميع المحاور والمسارات المؤدية إلى أماكن الزيارة.

وأضاف البيان، أن الواجب الأمني تضمن انتشار القوات على 11 فلترًا للتفتيش، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية، وتنظيم حركة الزائرين، ومنع أي خروقات أمنية، وبالتنسيق مع القوات الأمنية الساندة.

وفي 25 من شهر رجب من كل عام هجري، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الامامية).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.

وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، في الزيارة الرجبية في مطلع العام 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في "الزيارة الرجبية"، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية للزيارة آنذاك.