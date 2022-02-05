بمشاركة 10 آلاف رجل أمن.. إعلان نجاح خطة زيارة الامام الهادي في سامراء

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام نجاح الخطة الأمنية الشاملة لاحياء ذكرى وفاة الامام علي الهادي في مدينة سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال الناطق الرسمي عن العمليات مرتضى البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن "خطة زيارة سامراء لاحياء ذكرى وفاة الامام علي الهادي نجحت بجميع مضامينها المرسومة وبمشاركة اكثر من 10 الاف عنصر من سرايا السلام الوية"313 و314 و315" الى جانب تشكيلات عمليات سامراء وصلاح الدين بمختلف صنوفها وتعزيزات من عمليات بغداد والمحافظات الشمالية قوامها 3600 مقاتل و600 الية عسكرية مجهزة لتأمين طريق سامراء- بغداد".

وأضاف، ان "قوات خاصة شاركت بتأمين الطريق الممتد من المحافظات الشمالية باتجاه سد سامراء الى جانب الدور الفاعل لصنوف النقل والمفارز الطبية والاعلام العسكري في تنفيذ الخطة".

كما اعلن البهادلي، "فتح سرايا السلام لمرآب كبير لاستيعاب عجلات الزائرين وتخفيف الزخم المروري وتنظيم دخول وخروج العجلات بانسيابية عالية"، مشيرا الى تنفيذ عمليات استباقية وامنية مسبقة ووقائية قبيل تنفذ خطة الزيارة".

ويحيي ملايين الزائرين الشيعة سنوياً ذكرى وفاة الإمام علي الهادي بالتوافد من جميع انحاء العراق الى مدينة سامراء.

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويوجد فيها مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري وهما الإمامان العاشر والحادي عشر لدى المسلمين الشيعة الإمامية.