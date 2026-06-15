بمشاركة أمن كوردستان.. الإطاحة بإرهابي "خطير" في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية "الخطيرة"، خلال عملية أمنية مشتركة نُفذت بالتنسيق مع قوات الأمن في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية وبالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن في إقليم كوردستان، تمكنت من اعتقال إرهابي خطير مطلوب على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد متابعة استخبارية ورصد دقيق لتحركاته".

وأضاف أن "العملية جرت دون وقوع أي خسائر"، مشيراً إلى أن "المتهم جرى تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه، وفق الأصول المعتمدة".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية لملاحقة العناصر الإرهابية والخلايا النائمة في مناطق قضاء طوز خورماتو والمناطق المحيطة به".