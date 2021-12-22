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بمشاركة قوة كوردية فيلية.. انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-12-22T08:57:04+0000
بمشاركة قوة كوردية فيلية.. انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات امنية واسعة في اطراف ناحية السعدية لملاحقة بؤر داعش ومفارزه المتحركة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللواء 110 من الحشد ( لواء الكورد الفيليين) وبمشاركة قوات الجيش شن عمليات تفتيش وتمشيط لعدة قرى في محيط ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة بعد ورود معلومات استخبارية بتسلل خلايا ومفارز داعش هربت من الملاحقة الأمنية في حدود ديالى وصلاح الدين مع حدود كوردستان".

وبين المصدر ان "مفارز لداعش تتنقل من حدود ديالى – كوردستان فرت من عمليات البيشمركة والجيش العراقي نحو مناطق حوض حمرين في قرى السعدية الساخنة والنائية".

ولفت المصدر الى ان "العمليات والممارسات الأمنية مستمرة لمنع عودة عناصر التنظيم الى المناطق الساخنة في ناحية السعدية وتنفيذ هجمات وتعرضات تستهدف القطعات الأمنية والحشد الشعبي".

يذكر ان الطيران الحربي تمكن خلال الـ 48 ساعة الماضية من قتل عنصرين من داعش بضربة جوية في محيط ناحية السعدية وبحوزتهما أسلحة واحزمة ناسفة.

وتعد ناحية السعدية من المناطق الساخنة امنيا وشهدت عمليات نزوح واسعة للقرى خلال السنوات الممتدة 2006- 2014 بسبب هجمات تنظيمات القاعدة وداعش آنذاك.

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