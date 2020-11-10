بمشاركة طيران دولي.. قوات عراقية مشتركة تلاحق داعش

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، إطلاق عملية لملاحقة عناصر من تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للفريق الركن عبد الامير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، أنه بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات الجزيرة والانبار ومحور الحشد الشعبي في الأنبار والحشد العشائري، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، عملية امنية واسعة في صحراء الانبار.

وبين أن العملية لتأمين الحدود الفاصلة بين القيادتين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر من بقايا عصابات داعش الارهابية.