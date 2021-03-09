بمشاركة طيران دولي.. قتلى من داعش بعملية عسكرية للجيش العراقي قرب الموصل (صور)

شفق نيوز/ افاد مسؤول عسكري، الثلاثاء، بمقتل عدد من عناصر تنظيم داعش خلال عملية للجيش العراقي جنوبي الموصل.

وأطلقت فرقة المشاة السادسة عشر فجر الثلاثاء عملية عسكرية لتعقب عناصر داعش في عدد من المناطق النائية جنوبي الموصل.

وأبلغ مصدر عسكري وكالة شفق نيوز، أن القوة حاصرت عدداً من عناصر التنظيم في احد الاوكار ضمن جبال منطقة عداية وبعد محاصرتهم تم استهدافهم بضربة جوية صاروخية من طائرة حربية ومن ثم طيران الجيش العراقي.

من جانبه قال قائد الفرقة المشاة السادسة عشر لواء ركن عبد الحسين الخزعلي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن العملية أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من داعش وكانت العملية بإسناد التحالف الدولي وطيران الجيش وقد اشتركت فيها قوة من خلية الصقور الاستخبارية ايضاً.