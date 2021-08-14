بمشاركة زوارق نهرية.. الدفاع المدني تعلن إخماد "حريق الوزيرية"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، إخماد الحريق الكبير الذي اندلع في منطقة الوزيرية وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن كبيرة مشيدة من ألواح السندويج بنل والصفيح بمساحة الف متر مربع تحتوي على مواد بلاستيكية صعبة الاخماد تجاورها مخازن كبيرة تحتوي على مواد كحولية شديدة الاشتعال في منطقة الوزيرية وسط بغداد".

واضافت، أن "فرق الدفاع المدني حركت زوارقها الطافية في نهر دجلة لسحب المياه بشكل مباشر من وسط النهر لتغذية عجلاتها اضافة الى تحريك جهد بغداد الكرخ لإسناد جهد الرصافة المستنفر بكامل قدراته ما عدا الاحتياطي منه لاحتواء النيران في المخازن المحترقة وانهاء انبعاثاتها الغازية ونواتج الحريق السامة نتيجة احتراق المواد البلاستيكية المؤثرة على حياة المواطنين والملوثة للبيئة بعد ان ضربت فرق الدفاع المدني ساتر مائي حاجز لمنع اتساع السنة اللهب الى المخازن الملاصقة لموقع الحادث".

وعلى اثر ذلك ووفقا للبيان، طلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".