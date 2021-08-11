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"بإسناد امريكي".. انطلاق عملية عسكرية كبرى غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-11T05:11:48+0000
"بإسناد امريكي".. انطلاق عملية عسكرية كبرى غربي العراق

شفق نيوز/ أطلق الجيش العراقي، يوم الاربعاء، عملية عسكرية كبرى لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار غربي البلاد، بإسناد طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.  

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية عسكرية كبرى انطلقت، اليوم، في صحراء الرطبة بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة".

وأوضح المصدر، أنه "شاركت في العملية قوات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع وطيران الجيش والتحالف الدولي والقوة الجوية"، مبيناً أن "العملية تستهدف ملاحقة بقايا تنظيم داعش".

وكان الفريق اول ركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة قد وصل الى محافظة الانبار للإشراف على العملية.

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع شرعت، فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الانبار، بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وأوضحت أن العملية جاءت فقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على جهود واستطلاع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن اوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية .

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