بمشاركة الجيش العراقي.. النجدة تضبط أسلحة غير مرخصة ومتعاطي مخدرات شمالي بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة النجدة، اليوم الجمعة، ضبط 18 سلاحاً مختلفاً غير مرخص واعتقال شخص بحوزته مواداً مخدرة في عملية أمنية بمشاركة قوة من الجيش العراقي، شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "دوريات قاطع نجدة الزهور نفذت ممارسة امنية ضمن منطقة الحسينية بالاشتراك مع مفارز الجيش وأسفرت عن ضبط عدد من الاسلحة النارية الغير مرخصة والقبض على شخص يحمل مواداً مخدرة".

وأضاف البيان أن "الاسلحة التي تم ضبطها عبارة عن بنادق كلاشنكوف عدد (10) وبندقية سيمينوف العدد (1) وبندقية برنو وأجزاء من بندقية (GC) وبنادق صيد عدد (2) ومسدسات صوتية محورة عدد (5) مع مخازن للبنادق"، مبيناً أنه "تم تسليم جميع الاسلحة مع الشخص الذي يحمل المواد المخدرة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".