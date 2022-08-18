بمشاركة الجيش.. البيشمركة ومكافحة إرهاب كوردستان يدمرون أوكاراً لداعش على حدود الإقليم

شفق نيوز/ أعلن قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الخميس، عن تدمير أوكار ومخابئ لعناصر تنظيم داعش بين إدارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، ومحافظة صلاح الدين ضمن عمليات "الإرادة الصلبة" الأمنية التي انطلقت بمشاركة عدة تشكيلات قتالية.

وقال امر لواء 17 من البيشمركة، العقيد حكيم كريم ساتي، لوكالة شفق نيوز، ان "قوات اللواء 17 البيشمركة ومكافحة إرهاب كوردستان شنوا عمليات تمشيط وتفتيش شاملة للقواطع الساخنة الممتدة من أطراف قضاء كفري امتدادا الى حقول النفط في مناطق (غره) وصولا الى قواطع (بلكانة وقوره شاي) الحدودية مع (طوزخورماتو) تقابلها عمليات تمشيط لقوات الجيش اللواء 53 شرقي صلاح الدين كلا حسب قواطع مسؤولياته وبخطة تنسيق عالية".

واكد ان "قوات البيشمركة ومكافحة إرهاب كوردستان دمروا اوكاراً ومخابئ قديمة لداعش أنشئت قرب مصادر المياه تركها الارهابيون وفروا"، مبينا ان "العملية تمت دون أي خسائر او إصابات بشرية".

وبين ساتي ان "الهدف من العمليات منع عناصر داعش من العودة الى اوكارهم، والإعداد لهجمات وتعرضات تستهدف القطعات الأمنية الاتحادية او قوات البيشمركة".

واستدرك بأن "البيشمركة وخلال العمليات الاستباقية المستمرة انهت وجود قواعد الإرهاب في اطراف كفري باستثناء عناصر فردية تتحرك بين المناطق بحثا عن مآوٍ خفية أو حواضن جديدة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق اليوم، أن العمليات المشتركة في الجيش العراقي أطلقت عملية امنية مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة تحت اسم "الإرادة الصلبة/ المرحلة الخامسة".